La Polizia locale nei quartieri con l’unità mobile: “Si parte da Boccaleone” (Di sabato 13 febbraio 2021) Si partirà da Boccaleone e poi si proseguirà in tutti i quartieri della città. È la prima unità mobile della Polizia locale di Bergamo che scalderà i motori e partirà lunedì 15 febbraio. Una grossa sfida per il corpo di Polizia bergamasca e il terzo step del decentramento dei servizi fortemente voluto dall’amministrazione, tanto da essere stato inserito nelle linee di mandato del Gori bis. Prima l’anagrafe, poi i servizi sociali e, ora, la sicurezza. Leggi anche Bergamo I servizi sociali per la prima volta nei quartieri: si parte da Colognola “È stata dura ed è un cambio di paradigma per noi – racconta la comandante della Polizia Gabriella Messina – Ma vogliamo provarci. Siamo sicuri che sarà un servizio molto apprezzato dai ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 febbraio 2021) Si partirà dae poi si proseguirà in tutti idella città. È la prima unitàdelladi Bergamo che scalderà i motori e partirà lunedì 15 febbraio. Una grossa sfida per il corpo dibergamasca e il terzo step del decentramento dei servizi fortemente voluto dall’amministrazione, tanto da essere stato inserito nelle linee di mandato del Gori bis. Prima l’anagrafe, poi i servizi sociali e, ora, la sicurezza. Leggi anche Bergamo I servizi sociali per la prima volta nei: sida Colognola “È stata dura ed è un cambio di paradigma per noi – racconta la comandante dellaGabriella Messina – Ma vogliamo provarci. Siamo sicuri che sarà un servizio molto apprezzato dai ...

