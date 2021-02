Governo | Draghi in Cdm | ' storie diverse ma ora lavorare insieme in fase difficile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo, pur provenendo daed esperienze, per affrontare questadel Paese". Così il premier Mariosi sarebbe rivolto ai ministri in Cdm, a quanto apprende l'Adnkronos., avrebbe sottolineato il presidente, "per mettere in sicurezza l'Italia e aiutarla a ripartire".