GF VIP, urla furiose in Casa: Giulia Salemi sbotta contro Tommaso, volano parole forti (Di sabato 13 febbraio 2021) GF VIP, Giulia Salemi ha letteralmente sbottato contro Tommaso Zorzi: l’italo persiana ha usato parole forti contro il suo inquilino, ecco cosa è successo. E’ stata quella di ieri sera, venerdì 12 febbraio, una puntata davvero movimentata. Nella Casa del GF VIP gli equilibri si sono piuttosto rotti: Maria Teresa Ruta è stata eliminata a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 13 febbraio 2021) GF VIP,ha letteralmentetoZorzi: l’italo persiana ha usatoil suo inquilino, ecco cosa è successo. E’ stata quella di ieri sera, venerdì 12 febbraio, una puntata davvero movimentata. Nelladel GF VIP gli equilibri si sono piuttosto rotti: Maria Teresa Ruta è stata eliminata a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

geidief : Siete completamente assuefatti da questa roba che non sapete più distinguere il gioco dalla realtà. Le urla fuori l… - mo_zanotti : #TZVIP Grande Fratello Vip, urla esterne mettono in guardia Tommaso Zorzi da Maria Teresa Ruta – VIDEO - martaconti18 : RT @blogtivvu: Urla fuori dal #GFVip: “Tommaso stai attento a Maria Teresa Ruta!”, l’avvertimento per Zorzi – VIDEO #TZVip #MTRVip #Ruters… - blogtivvu : Urla fuori dal #GFVip: “Tommaso stai attento a Maria Teresa Ruta!”, l’avvertimento per Zorzi – VIDEO #TZVip #MTRVip… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, urla fuori dalla Casa: “Tuo figlio non guarda più la tv” -