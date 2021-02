?Conte lascia Palazzo Chigi | «Non ho rammarichi» E ora prepara la discesa in campo

fattoquotidiano : Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori d… - Corriere : Conte e la compagna Olivia Paladino mano nella mano:lascia Palazzo Chigi tra gli applausi - fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - IsaGarosi : RT @pierolatino72: Lascia #PalazzoChigi tra gli applausi dei dipendenti. Applausi che rendono giustizia. Non siamo tutti uguali. Grazie Pre… - marino29b : RT @enniogiannascol: Un saluto così, dal personale di palazzo Chigi, non lo hanno avuto tutti. Bello. Daje, Giuseppi ?? -

Nello studio che fu di, la Galleria Deti, scelta per primo da Silvio Berlusconi. Al fianco ... Alle 20.11palazzo Chigi. Finisce così il primo giorno di Draghi premier. Un giorno alla Mario ...- - > Leggi Anche Governo,palazzo Chigi: 'Grande esperienza, mai rammarichi' 'Sarà un governo ambientalista' Ai ministri il premier, che al primo giorno a Palazzo Chigi fa segnare ...Il 25 febbraio scadrà la proroga al divieto di spostamento fra regioni prevista dal decreto legge lasciato in eredità dal Conte Bis: dovrà scegliere se proseguire fino al 5 marzo, quando scadrà il ...L’elemento che spicca nel primo giorno da premier di Mario Draghi è un dettaglio. Quello delle scarpe che indossa per il giuramento del Governo nel salone delle Feste del Quirinale.