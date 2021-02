Cecilia Capriotti gaffe su Instagram: il Photoshop è chic! (Di sabato 13 febbraio 2021) Cecilia Capriotti ha ridefinito il concetto di fluidifica di Photoshop rendendolo da cheap a chic. Su Instagram, infatti, l’ex gieffina ha deciso di rispondere ad una serie di domande poste dai fan utilizzando come immagine di sfondo una sua foto scattata proprio nello studio del Grande Fratello Vip. Nulla di strano, se non fosse che Cecilia abbia pubblicato su Instagram due foto: l’originale e la modificata ed è subito gaffe! Una modifica oltretutto superflua perché la Capriotti, come ci ha dimostrato nel mese che è rimasta in Casa, ha un fisico statuario e degli addominali perfetti. Cecilia Capriotti, il Photoshop è chic: il video Visualizza questo post su ... Leggi su biccy (Di sabato 13 febbraio 2021)ha ridefinito il concetto di fluidifica direndendolo da cheap a chic. Su, infatti, l’ex gieffina ha deciso di rispondere ad una serie di domande poste dai fan utilizzando come immagine di sfondo una sua foto scattata proprio nello studio del Grande Fratello Vip. Nulla di strano, se non fosse cheabbia pubblicato sudue foto: l’originale e la modificata ed è subito! Una modifica oltretutto superflua perché la, come ci ha dimostrato nel mese che è rimasta in Casa, ha un fisico statuario e degli addominali perfetti., ilè chic: il video Visualizza questo post su ...

