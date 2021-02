Catania, basta un rigore di Dall’Oglio per battere la Virtus Francavilla (Di sabato 13 febbraio 2021) Un lampo illumina la strada in direzione playoff del Catania che al Massimino ha battuto 1-0 la Virtus Francavilla con un rigore di Dall’Oglio a 15’ dalla fine. La partita molto equilibrata ha vissuto di questo unico sussulto anche perché la squadra di casa ha avuto un lungo predominio territoriale ma non si è quasi mai resa pericolosa. Il tecnico Raffaele ha cercato di vivacizzare i suoi cambiando modulo e riuscendo a trovare la spinta giusta per affondare la Virtus nella ripresa. Successo prezioso in vista di un doppio impegno difficile: il Catania adesso mercoledì sarà impegnato in trasferta contro la Ternana e poi in casa con il Bari. CRONACA - Catania che al 13’ costruisce la sua prima occasione con Silvestri che conclude dalla distanza ma la ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Un lampo illumina la strada in direzione playoff delche al Massimino ha battuto 1-0 lacon undia 15’ dalla fine. La partita molto equilibrata ha vissuto di questo unico sussulto anche perché la squadra di casa ha avuto un lungo predominio territoriale ma non si è quasi mai resa pericolosa. Il tecnico Raffaele ha cercato di vivacizzare i suoi cambiando modulo e riuscendo a trovare la spinta giusta per affondare lanella ripresa. Successo prezioso in vista di un doppio impegno difficile: iladesso mercoledì sarà impegnato in trasferta contro la Ternana e poi in casa con il Bari. CRONACA -che al 13’ costruisce la sua prima occasione con Silvestri che conclude dalla distanza ma la ...

