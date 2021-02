Ainett Stephens | doloroso retroscena | le toccanti parole su suo figlio

Leggi su altranotizia

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nel salotto di Silvia Toffanin,si racconta ripercorrendo momenti molto dolorosi del suo passato, tra cui i problemi del. Un vero e proprio tuffo nel drammatico passato della showgirl venezuelana.racconta i problemi del(Fonte Instagram)Unainedita si racconta nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La showgirl, nota per aver partecipato a vari programmi della televisione italiana negli anni 2000, ritorna in tv in una veste del tutto nuova. I racconti dell’ex “Gatta Nera” del Mercante in Fiera (quiz televisivo su Italia 1) sono stati di grande impatto emotivo. Hanno, infatti, ripercorso momenti familiari molto drammatici della, che si è espressa, in ...