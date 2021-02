Walter Zenga invita i figli a Dubai: 'Questa è casa vostra'. Andrea non ci sta: 'Secondo me non basta' (Di sabato 13 febbraio 2021) Walter Zenga invita i figli Andrea e Nicolò a Dubai: 'Questa è casa vostra', Andrea non ci sta: 'Secondo me non basta' . Continua la saga degli Zenga al . L'ex portiere in collegamento ha salutato i ... Leggi su leggo (Di sabato 13 febbraio 2021)e Nicolò a: '',non ci sta: 'me non' . Continua la saga deglial . L'ex portiere in collegamento ha salutato i ...

GrandeFratello : È tempo di “reunion” famigliare nella Casa #GFVIP: Walter Zenga incontra entrambi i figli Andrea e Nicoló per un de… - IL_BARMAN : @GrandeFratello La soluzione è walter zenga allenatore del #pescaracalcio cosi sarebbero a soli 100 km o poco piu - giuliaazorzi : RT @clooneymiranda: WALTER ZENGA HA DAVVERO CITATO HANNAH MONTANA THE MOVIE ???? #gfvip #tzvip - bitsmartassy : ZENGA SALVO GRAZIE A WALTER DA DUBAI. IO LO SO, MA MI VA BENE COMUNQUE PERCHÉ È DELLA SQUADRA. ZENGHI TI AMO #tzvip - marry_me_chuck : RT @clooneymiranda: WALTER ZENGA HA DAVVERO CITATO HANNAH MONTANA THE MOVIE ???? #gfvip #tzvip -