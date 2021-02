rtl1025 : ?? 'La popolazione più giovane sta contraendo l'infezione ed è un fenomeno che stiamo analizzando. C'è una crescita… - RaiNews : #coronavirus #covid19 'Ci sono segnali che consigliano grande precauzione e consapevolezza nelle misure da adottar… - HuffPostItalia : Silvio Brusaferro: 'Crescita di casi tra i più giovani. Diminuiscono i contagi tra gli operatori sanitari' - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 'Ci sono segnali che consigliano grande precauzione e consapevolezza nelle misure da adottare' dice il… - biciofab : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 'Ci sono segnali che consigliano grande precauzione e consapevolezza nelle misure da adottare' dice il… -

'In Italia la curva ci indica una situazione stabile ma il numero di Regioni che segnala un aumento nell'incidenza dei casi comincia a crescere'. Lo ha dichiarato, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), nel corso della conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. 'Siamo in una fase ...Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità,, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. " La popolazione ...Tre regioni - Abruzzo, Liguria, Toscana - e la provincia di Trento, passano in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle ...In Italia la curva ci indica una situazione stabile ma il numero di regioni che segnala un aumento nell'incidenza dei casi comincia a crescere.