"Pentita, non dovevo…". GF Vip, Stefania Orlando non si dà pace e vuota il sacco (Di venerdì 12 febbraio 2021) Negli ultimi giorni la tensione è salita alle stelle all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Manca poco alla finale e tra strategia, nomination e alleanza il clima non è certo disteso. La prova lampante è la litigata tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. E infatti, dopo la nomination ricevuta, Giulia ha accusato la conduttrice di alcune mancanze ed è sbottata in cucina: "Ci sono persone che fanno tanto in questa casa, ma lei non è una di quelle. È una motivazione insulsa di fronte ad un rapporto al quale io credevo, una persona che non ho mai nominato". La situazione si è aggravata quando, sempre in diretta, l'influencer milanese ha visto una clip dell'amica che mentre era con Pierpaolo faceva dell'ironia sul suo conto: "Scopro nei filmati tanti giudizi e pregiudizi, che però in faccia non mi hai mai detto. Sei una falsa! Mi sono sempre ...

