Napoli | truffa dei tamponi all’aeroporto | denunciato un 45enne

occhio_notizie : Ercolano, tre vigili urbani indagati per truffa, il sindaco: 'Ci costituiremo parte civile' - IgorPagano46 : RT @rtl1025: ???? #BobbySolo ha presentato una denuncia alla Procura di Napoli per il furto ultratrentennale dei diritti sulle sue canzoni. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli truffa

Il Mattino

Tre agenti della polizia municipale di Ercolano risultano indagati perai danni del comune. Lo rende noto il sindaco Ciro Buonajuto, per il quale si tratta di 'un fatto che danneggia l'immagine della città e mina il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. ...e finto tumore La 42enne affetta da lupodatia aveva pensato bene di escogitare unaal ... Aalcuni clienti credevano nell'affidabilità di un sito, ma in realtà si trattava di false ...Napoli - Un uomo di origine marocchina è stato denunciato per aver venduto falsi certificati di negatività al covid all'interno dell'aeroporto ...Napoli – Tre agenti della Polizia Municipale in servizio a Ercolano (Napoli) risultano indagati per truffa ai danni dell’ente. Da quanto si apprende, i tre vigili, ai quali è stata notificata l’inform ...