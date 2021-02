MMA | Si va verso McGregor – Poirier 3

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dustine Conorhanno dovuto aspettare 6 anni per il rematch a seguito del primo, ma sembra che non sarà così per quanto riguarda il terzo incontro della trilogia. Dana White, presidente UFC, ha dichiarato che il suo obiettivo è far combattere i 2 fighter per la terza volta, in estate. Nell’incontro di Gennaioha vinto per TKO al secondo round, mentre nel primo, del Settembre 2014, la vittoria era andata a. Subito dopo la sconfittaha dichiarato di volere un ulteriore match, una cosiddetta “Bella”, ipotesi a cui Dana White sembra essere favorevole. “Beh, quando hai due ragazzi che sono nelle loro posizioni: Dustin è il ragazzo numero 1 al mondo, hai Conor che è classificato al 6 ° posto del ranking mondiale, e loro vogliono la trilogia, devi andare con la ...