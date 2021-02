Milano, focolaio in una scuola dell’infanzia: positivi 4 bambini e 7 educatrici. Tutte le sezioni chiuse (Di venerdì 12 febbraio 2021) Undici casi positivi, di cui 4 bambini e 7 educatrici. Sono i numeri del focolaio di coronavirus intercettato a Milano. Nella scuola dell’infanzia di via Lope de Vega, zona Barona. focolaio covid a Milano: 4 bimbi contagiati A comunicarli è stata in serata l’Ats milanese, che ha precisato la presenza di un ulteriore caso positivo anche nel nido vicino alla scuola materna. Si tratta di un’educatrice. “Ma l’asilo nido ha un ingresso differente – spiegano – rispetto alla scuola dell’infanzia. E quindi nessun collegamento con quest’ultima”. Quarantena attivata in Tutte le sezioni Tutte le sezioni interessate sono già in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Undici casi, di cui 4e 7. Sono i numeri deldi coronavirus intercettato a. Nelladi via Lope de Vega, zona Barona.covid a: 4 bimbi contagiati A comunicarli è stata in serata l’Ats milanese, che ha precisato la presenza di un ulteriore caso positivo anche nel nido vicino allamaterna. Si tratta di un’educatrice. “Ma l’asilo nido ha un ingresso differente – spiegano – rispetto alla. E quindi nessun collegamento con quest’ultima”. Quarantena attivata inleleinteressate sono già in ...

