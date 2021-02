«Malcolm & Marie» | ed è subito it dress

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Non avrà avuto, forse, una mole di lavoro quantitativamente mostruosa, lo stylist e creatore d’immagine delle star Law Roach, alla sua prima esperienza cinematografica nello studiare i costumi di Zendaya, che segue da quando aveva 14 anni, per il film Malcolm & Marie, da pochi giorni uscito su Netflix e già nelle posizioni alte della classifica dei più visti sul colosso dello streaming. Si contano sulle dita di una mano i costumi dei due mattatori della pellicola. Uno smoking che, scena dopo scena, monologo dopo monologo, lite dopo lite – piccolo spoiler: la pellicola in bianco e nero diretta da Sam Lavinson racconta la tormentata notte di un regista fresco della prima di successo del suo ultimo film e della compagna, attrice, che ha qualche sacrosanta recriminazione da fargli – John David Washington (potenziale neo sex symbol) si sfila di dosso, e tre cambi per la sorprendente protagonista assoluta del film, che si conferma attrice di puro talento, Zendaya. https://www.youtube.com/watch?v=CGZmwsK58M8 La star indossa un completo intimo bianco e minimal, con canottiera e slip, una sorta di vestaglia kimono e, prima ancora, per buona metà del film, un long dress in lamé, con scollatura incrociata e generoso spacco, abbinato a stiletto Louboutin dei quali presto si libera; la sua mise da gala indossata per la première del compagno. Una manciata scarsissima di costumi di scena, d’accordo. Ma cosa sarebbe il personaggio di Marie senza quell’abito, entrato già di diritto e con prepotenza nell’immaginario collettivo? Il suo nervosisimo non avrebbe la stessa evidenza che gli conferisce il suo movimento scattante, leggero e riflettente, vero e proprio megafono visivo della sua inquietudine. La sua emotività non sarebbe così palpabile ed elettrica, anche mentre prepara apparentemente distratta mac&cheese per il compagno. Un abito sexy e potente, che aggiunge al personaggio una forza visiva notevole, senza ingabbiarlo e, al contrario, lasciandolo libero di far fluire tutto il proprio tormento interiore, anche grazie a una gestualità che proprio l’abito enfatizza. Un abito creato dallo stylist di Zendaya grazie alla collaborazione di Jason Rembert, designer del brand Aliétte, e ispirato a un iconico outfit di Cher, indossato occasione di un duetto con Raquel Welch nel 1975. Cher e Raquel Welch nel 1975.