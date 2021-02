L' imprenditore Tarantini si risposa | Una cinquantina di invitati positivi dopo cerimonia

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Giampaolo, l’pugliese diventato famoso negli anni passati per le cene nelle case di Berlusconi, si èto. Secondo le notizie riportate dal locale Tg Norba e riprese dal Corriere della Sera,lasvoltasi a Roma unadiprovenienti dalla Puglia sarebbero risultatial Covid.il matrimonio con Angela Nicla Devenuto, è convolato di nuovo a nozze lo scorso 31 gennaio con la nuova compagna Allegra Zingone. Il Corriere, riportando le notizie fornite dal Tg Norba, scrive: Gran parte degliproveniva dalla Puglia e unadi loro — ha rivelato il tg di Telenorba — hanno scoperto di essere ...

Ultime Notizie dalla rete : imprenditore Tarantini

L'HuffPost

Giampaolo, l'pugliese diventato famoso negli anni passati per le cene nelle case di Berlusconi, si è risposato. Secondo le notizie riportate dal locale Tg Norba e riprese dal Corriere ...Quelle secondo cui Gianpi (, ndr),pugliese condannato a due anni e 10 mesi dalla Corte di Appello di Bari per aver portato escort nelle residenze di Berlusconi, cercava di ...Nel 2009 ci sono state delle ‘strane’ telefonate tra lei, l’imprenditore pugliese Gianpaolo Tarantini, Francesca Lana e l’allora Presidente del Consiglio. Le intercettazioni, venute alla luce nel 2011 ...L’imprenditore pugliese diventato famoso per le cene nelle case di Berlusconi si è risposato a Roma: contagi tra gli invitati provenienti dalla Puglia ...