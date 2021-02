Infermiera killer, in Appello confermati i 30 anni per Laura Taroni (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Laura Taroni , ex Infermiera dell'ospedale di Saronno (Varese) imputata per aver somministrato cocktail di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Corte d'Assise d'di Milano ha confermato la condanna a 30di reclusione per, exdell'ospedale di Saronno (Varese) imputata per aver somministrato cocktail di ...

Affaritaliani : Infermiera killer: appello bis conferma 30 anni a Laura Taroni - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: L'appello-bis conferma la condanna a 30 anni per l'infermiera killer - Agenzia_Italia : L'appello-bis conferma la condanna a 30 anni per l'infermiera killer - MediasetTgcom24 : Infermiera killer, in Appello confermati i 30 anni per Laura Taroni #infermierakiller - sulsitodisimone : L'appello-bis conferma la condanna a 30 anni per l'infermiera killer -