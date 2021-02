Governo: continuità a ministero Esteri, bis per Di Maio alla Farnesina (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Trentasei anni e un vissuto da vicepremier, capo politico, super ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, responsabile della Farnesina. Dove con Mario Draghi fa il bis. Luigi Di Maio è nato il 6 luglio 1986 ad Avellino, ma fino al giorno prima di essere eletto in Parlamento ho vissuto a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. A 10 anni voleva fare il poliziotto, mentre l'impegno civile e politico nasce negli anni del Liceo classico. Finiti gli studi superiori si iscrive a Ingegneria informatica prima e Giurisprudenza poi, dove fonda l'Associazione studentesca studentigiurisprudenza.it, ma non ultima gli studi universitari. Diventa giornalista pubblicista scrivendo di cronaca locale. Negli anni in cui frequenta l'università, avvia un progetto imprenditoriale di e-commerce, web marketing e social media marketing, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Trentasei anni e un vissuto da vicepremier, capo politico, super ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, responsabile della. Dove con Mario Draghi fa il bis. Luigi Diè nato il 6 luglio 1986 ad Avellino, ma fino al giorno prima di essere eletto in Parlamento ho vissuto a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. A 10 anni voleva fare il poliziotto, mentre l'impegno civile e politico nasce negli anni del Liceo classico. Finiti gli studi superiori si iscrive a Ingegneria informatica prima e Giurisprudenza poi, dove fonda l'Associazione studentesca studentigiurisprudenza.it, ma non ultima gli studi universitari. Diventa giornalista pubblicista scrivendo di cronaca locale. Negli anni in cui frequenta l'università, avvia un progetto imprenditoriale di e-commerce, web marketing e social media marketing, ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo continuità Roberto Speranza, chi è il ministro della Salute confermato anche nel governo Draghi

Unico esponente di Liberi e Uguali a far parte dell'esecutivo, è stato riconfermato nel suo ruolo per proseguire il lavoro fatto nel precedente governo guidato da Giuseppe Conte. Una continuità resa ...

Nasce il Governo Draghi. La lista dei ministri, tecnici e politici

Dopo una settimana intera di lavoro, prende forma il Governo Draghi, un mix di tecnici e politici, con diversi elementi di continuità rispetto allo scorso esecutivo. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO a Mario ...

