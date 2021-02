Francis and the Godfather: Elisabeth Moss sarà Eleanor Coppola (Di venerdì 12 febbraio 2021) nel film di Barry Levinson. Chi compone il cast? Alla regia Barry Levinson, che ha scelto l’attrice protagonista della serie The Handmaid’s Tale per interpretare Eleanor Coppola, moglie di Francis Ford Coppola, che sarà interpretato da Oscar Isaac. Jake Gyllenhaal vestirà invece i panni del produttore Robert Evans. La trama il film indagherà il constesto in cui la celeberrima opera di Coppola è stata realizzata, il motivo per cui è ambientata a New York e non a Kasas City come il libro di Mario Puzo o il perché della scelta di Marlon Brando e Al Pacino come Vito e Michael Corleone. Barry Levinson “Desideravo lavorare con lei da molto tempo. Non potrei essere più felice del fatto che lei sia nel film. Ogni performance di Elisabeth è sempre ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) nel film di Barry Levinson. Chi compone il cast? Alla regia Barry Levinson, che ha scelto l’attrice protagonista della serie The Handmaid’s Tale per interpretare, moglie diFord, cheinterpretato da Oscar Isaac. Jake Gyllenhaal vestirà invece i panni del produttore Robert Evans. La trama il film indagherà il constesto in cui la celeberrima opera diè stata realizzata, il motivo per cui è ambientata a New York e non a Kasas City come il libro di Mario Puzo o il perché della scelta di Marlon Brando e Al Pacino come Vito e Michael Corleone. Barry Levinson “Desideravo lavorare con lei da molto tempo. Non potrei essere più felice del fatto che lei sia nel film. Ogni performance diè sempre ...

