Death By Rock and Roll, Pretty Reckless alla carica (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un ritorno alla forma, una celebrazione esagerata e sfavillante del puro Rock. In Death By Rock And Roll, i Pretty Reckless giocano con i cliché e le immagini del genere con tutto l’affetto che hanno in bella vista. Death By Rock And Roll – cosa aspettarsi? Taylor Momsen non dà tregua. Se la barriera tra pop e Rock inizia a farsi più labile tanto vale ripartire verso i vecchi lidi della furia e divertirsi con esso in modo consapevole. I Pretty Reckless avevano scelto un percorso più pop-Rock, sensuale e orecchiabile al loro penultimo album, Who You Selling For. Death By Rock And Roll si apre col ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un ritornoforma, una celebrazione esagerata e sfavillante del puro. InByAnd, igiocano con i cliché e le immagini del genere con tutto l’affetto che hanno in bella vista.ByAnd– cosa aspettarsi? Taylor Momsen non dà tregua. Se la barriera tra pop einizia a farsi più labile tanto vale ripartire verso i vecchi lidi della furia e divertirsi con esso in modo consapevole. Iavevano scelto un percorso più pop-, sensuale e orecchiabile al loro penultimo album, Who You Selling For.ByAndsi apre col ...

Riccardoventi10 : RT @TPRItalia: ?????? DEATH BY ROCK AND ROLL - il nuovo album dei The Pretty Reckless - da OGGI finalmente disponibile ovunque. iTunes: http… - _littlezombie_ : RT @TPRItalia: UPDATE: #DeathByRockAndRoll top 3 tra gli album più venduti su iTunes Italia ???? Lo trovi qui: - TPRItalia : UPDATE: #DeathByRockAndRoll top 3 tra gli album più venduti su iTunes Italia ???? Lo trovi qui:… - itsvengenzz : RT @TPRItalia: ?????? DEATH BY ROCK AND ROLL - il nuovo album dei The Pretty Reckless - da OGGI finalmente disponibile ovunque. iTunes: http… - JunkiesOnAHigh : RT @TPRItalia: ?????? DEATH BY ROCK AND ROLL - il nuovo album dei The Pretty Reckless - da OGGI finalmente disponibile ovunque. iTunes: http… -

Ultime Notizie dalla rete : Death Rock Berlinale 2021, il programma: tutti i film in concorso, due italiani nelle altre sezioni

... Ehsan Mirhosseini Moon, 66 Questions di Jacqueline Lentzou Nous We di Alice Diop Rock Bottom Riser ...Done di Zhang Dalei Zonder Meer di Meltse Van Coillie Panorama Censor di Prano Bailey - Bond Death ...

Mind Against: Sperimentare restando fedeli al proprio sound

A 11 anni già ascoltavamo hip hop, poi ci siamo spostati più sul rock. Alle scuole medie avevamo ...iniziava a nutrire interesse nel progetto e con il quale si parlava di fare un Ep su Life and Death ...

The Pretty Reckless: guarda l'intervista a Taylor Momsen Virgin Radio Death By Rock and Roll, Pretty Reckless alla carica

Il ritorno dei Pretty Reckless è Death By Rock And Roll, che unisce una pura celebrazione del rock a un racconto personale di Taylor Momsen ...

The Pretty Reckless: guarda l'intervista a Taylor Momsen

Alteria ha incontrato la frontwoman della band in occasione dell'uscita del nuovo album Death by Rock and Roll ...

... Ehsan Mirhosseini Moon, 66 Questions di Jacqueline Lentzou Nous We di Alice DiopBottom Riser ...Done di Zhang Dalei Zonder Meer di Meltse Van Coillie Panorama Censor di Prano Bailey - Bond...A 11 anni già ascoltavamo hip hop, poi ci siamo spostati più sul. Alle scuole medie avevamo ...iniziava a nutrire interesse nel progetto e con il quale si parlava di fare un Ep su Life and...Il ritorno dei Pretty Reckless è Death By Rock And Roll, che unisce una pura celebrazione del rock a un racconto personale di Taylor Momsen ...Alteria ha incontrato la frontwoman della band in occasione dell'uscita del nuovo album Death by Rock and Roll ...