Coronavirus, ancora tante vittime. Il 17,8% dei contagi dovute a variante inglese. Abruzzo, Liguria e Toscana passano arancione (Di venerdì 12 febbraio 2021) È di 13.908 nuovi contagi e 316 decessi il bilancio delle ultime 24 ore in Italia secondo l'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute-Iss. Ieri i nuovi casi erano stati 15.146 e 391 le vittime. L'Italia supera i 93mila morti da inizio pandemia: l'incremento odierno porta il totale dei morti per Coronavirus nel nostro Paese a 93.045.Scende il tasso di positività, che si attesta sul 4,5% (ieri 5,1%, lo 0,6 in più di oggi): sono stati 305.619 i test tamponi molecolari e antigenici rapidi) effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 292.533 (13 mila in meno). Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva sono 2.095, in calo di 31 unità rispetto a ieri, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoveri nelle 24 ore in rianimazione ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 febbraio 2021) È di 13.908 nuovie 316 decessi il bilancio delle ultime 24 ore in Italia secondo l'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. Ieri i nuovi casi erano stati 15.146 e 391 le. L'Italia supera i 93mila morti da inizio pandemia: l'incremento odierno porta il totale dei morti pernel nostro Paese a 93.045.Scende il tasso di positività, che si attesta sul 4,5% (ieri 5,1%, lo 0,6 in più di oggi): sono stati 305.619 i test tamponi molecolari e antigenici rapidi) effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 292.533 (13 mila in meno). Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva sono 2.095, in calo di 31 unità rispetto a ieri, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoveri nelle 24 ore in rianimazione ...

