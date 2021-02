Coherent brilla dopo offerta II-VI superiore a quelle di MKS e Lumentum

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 16,23%, grazie ai piani di acquisizione nei suoi confronti da parte di II-VI. Nel dettaglio, la società ha messo sul piatto 260 dollari per azione, superando le offerte presentate in precedenza da MKS e. Con 24,45 milioni di azioni in circolazione all’8 febbraio, l’II-VI valutacirca 6,36 miliardi di dollari. L’di acquisto di MKS Instruments è arrivatacheavevano annunciato un accordo da 5,7 miliardi di dollari, secondo cuiavrebbe acquisito il produttore di laser con sede in California. MKS ha offerto 6 miliardi di dollari mettendo sul piatto 300 milioni di ...