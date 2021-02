Cinema: 'Killers of the Flower Moon', Lily Gladstone nel cast con Di Caprio e De Niro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Lily Gladstone reciterà in 'Killers of the Flower Moon', della Apple Original Films. Lo rivela il sito specializzato Deadline Hollywood. Anche Leonardo Di Caprio e Robert De Niro sono protagonisti del film, con la regia di Martin Scorsese. Basato sull'elogiato best-seller di David Grann e ambientato nell'Oklahoma degli anni '20, 'Killers of the Flower Moon' descrive l'omicidio seriale di membri della ricca petrolifera Osage Nation, una serie di crimini brutali che divennero noti come il 'regno del terrore'. Gladstone interpreterà Mollie Burkhart, una Osage sposata con Ernest Burkhart (Di Caprio), che è nipote di un potente allevatore locale (De ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) -reciterà in 'of the', della Apple Original Films. Lo rivela il sito specializzato Deadline Hollywood. Anche Leonardo Die Robert Desono protagonisti del film, con la regia di Martin Scorsese. Basato sull'elogiato best-seller di David Grann e ambientato nell'Oklahoma degli anni '20, 'of the' descrive l'omicidio seriale di membri della ricca petrolifera Osage Nation, una serie di crimini brutali che divennero noti come il 'regno del terrore'.interpreterà Mollie Burkhart, una Osage sposata con Ernest Burkhart (Di), che è nipote di un potente allevatore locale (De ...

