Carabinieri | il generale Gianfranco Cavallo in visita al comando provinciale

webnauta5_9 : RT @reportdifesa: Roma. Il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha visitato, oggi, il Comand… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. Il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha visitato, oggi, il Comand… - reportdifesa : Roma. Il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha visitato, oggi, il… - siciliafeed : Carabinieri: generale Cavallo visita Comando Catania - pigramano : #Draghi completa #programma e #listadeiministri nella foresteria del Comando generale dei #Carabinieri. Capisco la… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri generale

Agenzia ANSA

Ildi Corpo d'Armata deiGianfranco Cavallo, Comandante del Comando Interregionale'Culqualber', con competenza suidi Sicilia e Calabria, recentemente ...Questa mattina, ildi Corpo d'Armata Teo Luzi, dallo scorso 15 gennaio Comandantedell'Arma dei, si è recato in visita presso la sede del Comando Interregionale "Podgora", unità di vertice da cui dipendono le Legioni Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria. ...Il pericolo delle possibili truffe collegate alla vendita illegale di vaccini anti Covid, denunciato oggi da Polizia e NAS, è anche all'attenzione di AIFA. 12 FEB - "In queste settimane, la pressione ...Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, dallo scorso 15 gennaio Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, si è recato in visita presso la sede del Comando Interregionale “Podgora” ...