Camionista di Vigevano scomparso, ucciso con una mazzetta: due arrestati (Di venerdì 12 febbraio 2021) Due uomini sono stati posti in stato di fermo per l'omicidio di Filippo Incarbone, il Camionista scomparso a Vigevano Filippo Incarbone, Camionista di 48 anni di origine pugliese residente a Vigevano, in provincia di Pavia, era scomparso dai primi giorni dell'anno, dai quando non si avevano più notizie di lui. Si era mobilitato anche il L'articolo proviene da YesLife.it.

debscaccia : Non ho più parole per questa città e le persone che ci vivono... - Sandro19714 : ?? #chilhavisto Vigevano, camionista scomparso: è stato ucciso. Il fratello: 'Una persona troppo buona'… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Camionista scomparso a #Vigevano: fermati due uomini per omicidio e distruzione di cadavere. Si indaga su un debito di d… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Camionista scomparso a #Vigevano: fermati due uomini per omicidio e distruzione di cadavere. Si indaga su un debito di d… - RassegnaZampa : Camionista scomparso a #Vigevano: fermati due uomini per omicidio e distruzione di cadavere. Si indaga su un debito… -