Bayern, preso un talento 17enne statunitense (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'FC Bayern ha preso in prestito un altro talento che arriva dagli Stati Uniti. Come annunciato oggi dal club campione del Mondo, è arrivato Justin Che dell'FC Dallas a Säbener Straße con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021. Il 17enne era uno dei sei giovani talenti dell'FC Dallas che si sono allenati con il Bayern dal 6 al 29 gennaio. I due club collaborano dal 2018. Su Che il club bavarese ha un'opzione di acquisto e potrebbe fare lo stesso percorso di Chris Richards, preso nel 2018 e che è stato ceduto in prestito all'Hoffenheim.caption id="attachment 1081237" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'FChain prestito un altroche arriva dagli Stati Uniti. Come annunciato oggi dal club campione del Mondo, è arrivato Justin Che dell'FC Dallas a Säbener Straße con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021. Ilera uno dei sei giovani talenti dell'FC Dallas che si sono allenati con ildal 6 al 29 gennaio. I due club collaborano dal 2018. Su Che il club bavarese ha un'opzione di acquisto e potrebbe fare lo stesso percorso di Chris Richards,nel 2018 e che è stato ceduto in prestito all'Hoffenheim.caption id="attachment 1081237" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

ariele_forti : @scottotweet Si può dire quindi che il Bayern Monaco stasera avrebbe preso 4/5 palloni dall’atalanta??!...?? - nonlinearterms : @LucaVezzi1 @MrGnotizie Vidal giocava al barcellona che ti ha preso a pesci in testa lo scorso anno, quarto marcato… - Skymaxis1 : @danielelozzi Bayern Barca e Arsenal hanno optato per soluzioni “in casa” Il Tottenham poteva scegliere e giustame… - sburrotre : @Magobobo98 @NOCAAP02 @_enz29 Ritenta. Theo era un mezzo flop quando é stato preso dal Milan, Hakimi era una stella… - WSMN00 : Infatti ora l'arsenal sta messa di merda, Milan fino a ieri faceva schifo e hanno Ibra come allenatore, Barcellona… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern preso Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: Llorente e Musacchio, chi ha cambiato club

Il Parma ha puntato sul classe 2001 Joshua Zirkzee, in prestito dal Bayern Monaco: giovanissimo, ... Il nome più chiacchierato resta però quello di Aleksandr Kokorin, preso dalla Fiorentina: nel 2018 ...

17 minuti per diventare campione del mondo: Douglas Costa scherza sui social con i compagni del Bayern Monaco

C'è anche il nome di Douglas Costa nella squadra del Bayern Monaco appena laureatasi campione del mondo. Il brasiliano ex Juventus ha preso parte alla finale del torneo contro il Tigres vinta 1 - 0 con il gol di Pavard . Una rete che è servita a far ...

Bayern, preso un talento 17enne statunitense ItaSportPress Il Bayern con il Tigres per prendersi il mondo

DOHA. I tedeschi del Bayern Monaco, trionfatore nell'ultima Champions, contro il Tigres, la prima formazione messicana ad essersi spinta sino in fondo. Non sarà una finale banale, quella di stasera (o ...

17 minuti per diventare campione del mondo: Douglas Costa scherza sui social con i compagni del Bayern Monaco

17 minuti. Questo il minutaggio di Douglas Costa nella finalissima contro il Tigres. Tanto gli è bastato per sentirsi a tutti gli effetti campione del mondo al pari dei suoi compagni del Bayern Monaco ...

Il Parma ha puntato sul classe 2001 Joshua Zirkzee, in prestito dalMonaco: giovanissimo, ... Il nome più chiacchierato resta però quello di Aleksandr Kokorin,dalla Fiorentina: nel 2018 ...C'è anche il nome di Douglas Costa nella squadra delMonaco appena laureatasi campione del mondo. Il brasiliano ex Juventus haparte alla finale del torneo contro il Tigres vinta 1 - 0 con il gol di Pavard . Una rete che è servita a far ...DOHA. I tedeschi del Bayern Monaco, trionfatore nell'ultima Champions, contro il Tigres, la prima formazione messicana ad essersi spinta sino in fondo. Non sarà una finale banale, quella di stasera (o ...17 minuti. Questo il minutaggio di Douglas Costa nella finalissima contro il Tigres. Tanto gli è bastato per sentirsi a tutti gli effetti campione del mondo al pari dei suoi compagni del Bayern Monaco ...