Ancora polemiche per i furbetti del Super Cashback (Di venerdì 12 febbraio 2021) A quanto pare, il Ministero dell’Economia avrebbe deciso di accontentare le associazioni di categoria dei benzinai con una novità per il Cashback L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 12 febbraio 2021) A quanto pare, il Ministero dell’Economia avrebbe deciso di accontentare le associazioni di categoria dei benzinai con una novità per ilL'articolo proviene da TuttoAndroid.

_Malibran : @PowaGirls Guarda non so niente e sinceramente non m'interessa saperlo proprio perché con voi non voglio più polemi… - TuttoAndroid : Ancora polemiche per i furbetti del Super Cashback - TuttoTechNet : Ancora polemiche per i furbetti del Super Cashback - gio82es : @Cinzy08_ Ma chè hai letto sotto da De Carlo?! stanno ancora a fare polemiche poi si alimentano il trash se sono lo… - Angelo26961 : @Boboj29 Ancora questi soggetti, altra settimana di polemiche. Buongiorno Boboj ? -