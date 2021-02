Violenza in famiglia. Un reato che si allarga a macchia d’olio (Di giovedì 11 febbraio 2021) I dati dell’Istat incrociati con quelli delle procure ci consegnano un delitto consumato sulle donne sempre più in ascesa. Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di Violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto Violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) Violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della Violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa delle ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 febbraio 2021) I dati dell’Istat incrociati con quelli delle procure ci consegnano un delitto consumato sulle donne sempre più in ascesa. Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma difisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìtofisica, il 21% (4 milioni 520 mila)sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi dellasessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa delle ...

