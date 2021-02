Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 17:45 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Viabilità 11 FEBBRAIO 2021 ORE 17.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E LA Roma-FIUMICINO. IN ESTERNA FILE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SULLA SALARIA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA VIA CORTONA E IL RACCORDO IN DIREZIONE SETTEBAGNI. TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO IN USCITA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESO IL TRAFFICO SULLA FL6 Roma CASSINO TRA CASSINO E CASERTA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE A CAPUA. RICORDIAMO CHE È ATTIVO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021)11 FEBBRAIOORE 17.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E LA-FIUMICINO. IN ESTERNA FILE TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SULLA SALARIA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA VIA CORTONA E IL RACCORDO IN DIREZIONE SETTEBAGNI. TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO IN USCITA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESO IL TRAFFICO SULLA FL6CASSINO TRA CASSINO E CASERTA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE A CAPUA. RICORDIAMO CHE È ATTIVO ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato sulla Salaria, tra piazza di Priscilla e Castel Giubileo, direzione G.R.A. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico in via della Giustiniana, la #RomaTpl segnala rallentamenti sulla linea bus 037. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Salaria, segnalate lunghe code per incidente nel tratto compreso tra le rampe della Tangenzial… - 79_Alessio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità cantiere via di Torrevecchia altezza via di Vallebona, ripercussioni di traffico anche su via della Pine… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Dai basket bond alla Guinza: così Cassa Depositi e Prestiti entra nelle Marche

... infatti, ha infittito i contatti tra Roma e Ancona aprendo nuovi ambiti di collaborazione. Per esempio, si legge nel protocollo, che l'attività di allargherà a progetti di viabilità con due ...

L'aeroporto di Fiumicino sempre in prima linea nella lotta al contrasto del Covid - 19

... USMAF, Istituto Spallanzani, Croce Rossa Italiana e conferma come Aeroporti di Roma, fin dall'... l'impiantistica interna e esterna, la pavimentazione dell'area e la relativa viabilità, i bagni esterni,...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 ... infatti, ha infittito i contatti trae Ancona aprendo nuovi ambiti di collaborazione. Per esempio, si legge nel protocollo, che l'attività di allargherà a progetti dicon due ...... USMAF, Istituto Spallanzani, Croce Rossa Italiana e conferma come Aeroporti di, fin dall'... l'impiantistica interna e esterna, la pavimentazione dell'area e la relativa, i bagni esterni,...