Varianti in Lombardia | stretta sulle regole dell’isolamento e via al monitoraggio nelle scuole con tampone rapido

Da oggi in Lombardia non basteranno più i 21 giorni da asintomatici per uscire dall'isolamento, ma servirà un tampone negativo. Sono le nuove disposizioni annunciate dalla direzione sanitaria lombarda dopo i 128 casi di Varianti del Covid rilevati in regione. Attenzione soprattutto per le scuole, dove i contagi e le quarantene sono in leggero aumento, sia nelle secondarie di primo e secondo grado, in presenza al 50 percento da fine gennaio, ma soprattutto alle elementari, già in classe e al completo dalla seconda settimana di gennaio. E proprio dalle scuole partirà la settimana prossima il monitoraggio con tamponi antigenici per tenere sotto controllo la diffusione delle Varianti.

