Salvini parla per la Destra. E la Meloni gli dà del bugiardo. Da Matteo fiducia a Draghi per conto della coalizione. Giorgia lo zittisce: non rappresenta Fratelli d’Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo definisce un “lapsus” Giorgia Meloni, il fatto che il leader della Lega Matteo Salvini, nella nota diramata dopo l’incontro avvenuto ieri con Silvio Berlusconi, ieri nella Capitale per il secondo giro di consultazioni col premier incaricato Mario Draghi, abbia confermato la disponibilità a dar vita ad un nuovo governo guidato dall’ex numero uno della Bce non solo a nome del suo partito ma dell’intera coalizione di centroDestra. “Gli italiani hanno fretta. Hanno fame di salute, di lavoro, di scuola e di libertà Non si può perdere altro tempo: noi rinnoviamo – come Lega e come centroDestra – la disponibilità a dar vita al nuovo governo che metta al centro la salute degli italiani, il taglio delle tasse, il taglio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo definisce un “lapsus”, il fatto che il leaderLega, nella nota diramata dopo l’incontro avvenuto ieri con Silvio Berlusconi, ieri nella Capitale per il secondo giro di consultazioni col premier incaricato Mario, abbia confermato la disponibilità a dar vita ad un nuovo governo guidato dall’ex numero unoBce non solo a nome del suo partito ma dell’interadi centro. “Gli italiani hanno fretta. Hanno fame di salute, di lavoro, di scuola e di libertà Non si può perdere altro tempo: noi rinnoviamo – come Lega e come centro– la disponibilità a dar vita al nuovo governo che metta al centro la salute degli italiani, il taglio delle tasse, il taglio ...

ilriformista : Apertura a Draghi, ma “non si fa il Governo insieme a chi sta dalla parte opposta su tutto, dai valori fondamentali… - Noovyis : (Salvini parla per la Destra. E la Meloni gli dà del bugiardo. Da Matteo fiducia a Draghi per conto della coalizion… - CigoliniL : RT @mariamasi14: La Meloni si indigna per Salvini che parla a nome di tutto il centro (?) destra. Un po' come tutti noi che ci indignamo qu… - EnnioZanatta : RT @mariamasi14: La Meloni si indigna per Salvini che parla a nome di tutto il centro (?) destra. Un po' come tutti noi che ci indignamo qu… - FrancaMassi : @laura_ceruti @MaxGramel Parla correttamente l'italiano? SI! parla male l'inglese? SI! Ma chissenefrega di entrambe… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini parla Padellaro vs Calenda, lite su Conte e il Recovery Plan/ "Ma costa sta dicendo?!"

Si parla ovviamente della crisi di governo, e della possibilità che nella nuova Maggioranza ci sia ... editorialista de IlFattoQuotidiano - fino all'altro ieri il Pd definiva Salvini un pericolo per la ...

Governo, il tentativo è di chiudere per sabato

Chi saranno i ministri? Salvini, Boschi e qualche impresentabile di Forza Italia? Quali sono le ... se si tratta di essere isolata dal mainstream non è un problema, se invece si parla di isolamento ...

La svolta "europeista" di Salvini, parla Sergio Romano Il Foglio Salvini a Grillo: “Le regioni governate dalla Lega sono le più green”

"Grillo non governa nessuna delle regioni italiane e quindi non lo sa, ma lo invito a fare un giro tra i comuni più virtuosi d'Italia che sono gestiti dalla Lega" ...

Governo. Salvini: Ora l’Italia torna a vivere

Spero che finalmente riparta un Governo che rimetta al centro il lavoro e i lavoratori non la legge elettorale ...

Siovviamente della crisi di governo, e della possibilità che nella nuova Maggioranza ci sia ... editorialista de IlFattoQuotidiano - fino all'altro ieri il Pd definivaun pericolo per la ...Chi saranno i ministri?, Boschi e qualche impresentabile di Forza Italia? Quali sono le ... se si tratta di essere isolata dal mainstream non è un problema, se invece sidi isolamento ..."Grillo non governa nessuna delle regioni italiane e quindi non lo sa, ma lo invito a fare un giro tra i comuni più virtuosi d'Italia che sono gestiti dalla Lega" ...Spero che finalmente riparta un Governo che rimetta al centro il lavoro e i lavoratori non la legge elettorale ...