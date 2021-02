Rugby | Sei Nazioni | scelta l’Italia per l’Inghilterra

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Franco Smith ha annunciato poco fa la formazione che scenderà in campo sabato a Twickenham. Le novità riguardano i centri, dove Carlo Canna sostituisce l’infortunato Zanon, mentre viene rivoluzionata la prima linea azzurra con l’ingresso di Lovotti. Cinque, invece, i cambi per. Due i cambi nel XV titolare attuati dal capo allenatore sudafricano degli Azzurri rispetto all’esordio di sabato scorso a Roma. Confermato il triangolo allargato sceso in campo contro la Francia con Trulla estremo e le due ali trevigiane Sperandio e Ioane. A primo centro torna titolare Carlo Canna che nella sua presenza numero 49 con la maglia azzurra affiancherà Brex, fresco d’esordio internazionale sabato scorso allo Stadio Olimpico di Roma. Le chiavi della mediana saranno affidate per il terzo incontro consecutivo alla giovane coppia Garbisi-Varney. Un solo cambio nel pacchetto ...

Will Stuart (Bath, 9 caps) 19. Charlie Ewels (Bath, 17 caps) 20. Ben Earl (Bristol Bears, 9 caps) 21. Jack Willis (Wasps, 2 caps) 22. Dan Robson (Wasps, 8 caps) 23. Max Malins...la seconda giornata del GuinnessNazioni 2021. La partita sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. 15. Elliot Daly (Saracens, 48 caps) 14. Anthony Watson (Bath, ...Franco Smith ha annunciato poco fa la formazione che scenderà in campo sabato a Twickenham. Le novità riguardano i centri, dove Carlo Canna sostituisce l’infortunato Zanon, mentre viene rivoluzionata ...Il Pilone biancoverde “Sarà partita intensa e veloce” Dopo lo scorso weekend in cui il Benetton Rugby non ha giocato, da lunedì i Leoni hanno focalizzato la loro attenzione sulla gara di sabato pomeri ...