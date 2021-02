Roma, scena straziante in tangenziale: cavallo travolto e ucciso (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una tragedia si è consumata questa mattina, attorno alle 5, sul viadotto della Magliana. Una tragedia che ha causato la morte di un cavallo che si trovava sulla carreggiata e che è stato colpito da un’auto, una VW Golf, condotta da un 55enne. Viale Newton, è questa la via dove la vettura ha impattato contro l’animale, a circa 400 metri prima dello svincolo per l’A91, direzione Eur. Sul posto le pattuglie del XII Gruppo Monteverde e del XI gruppo Marconi, ma le dinamiche sono ancora da chiarire. La Polizia Locale di Roma sta ricostruendo il tutto per capire come sia potuto succedere, ma la domanda che i cittadini si pongono è: da dove è spuntato fuori quel cavallo? Leggi anche: Strage di tartarughe marine, un esemplare spiaggiato ogni 2 giorni: l’allarme di Ecoitaliasolidale Su diversi gruppi di quartiere, andando a cercare un po’, si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una tragedia si è consumata questa mattina, attorno alle 5, sul viadotto della Magliana. Una tragedia che ha causato la morte di unche si trovava sulla carreggiata e che è stato colpito da un’auto, una VW Golf, condotta da un 55enne. Viale Newton, è questa la via dove la vettura ha impattato contro l’animale, a circa 400 metri prima dello svincolo per l’A91, direzione Eur. Sul posto le pattuglie del XII Gruppo Monteverde e del XI gruppo Marconi, ma le dinamiche sono ancora da chiarire. La Polizia Locale dista ricostruendo il tutto per capire come sia potuto succedere, ma la domanda che i cittadini si pongono è: da dove è spuntato fuori quel? Leggi anche: Strage di tartarughe marine, un esemplare spiaggiato ogni 2 giorni: l’allarme di Ecoitaliasolidale Su diversi gruppi di quartiere, andando a cercare un po’, si ...

