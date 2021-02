Napoli, altro ko per Gattuso: ecco la situazione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Napoli lo ha fatto anche a Bergamo, lo ha fatto ancora a tre giorni dalla durissima lezione di Marassi con il Genoa: ha regalato un tempo all'Atalanta , letteralmente, e alla fine ha perso . ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Illo ha fatto anche a Bergamo, lo ha fatto ancora a tre giorni dalla durissima lezione di Marassi con il Genoa: ha regalato un tempo all'Atalanta , letteralmente, e alla fine ha perso . ...

pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - annatrieste : I gol dell'Atalanta sono talmente belli che i difensori del Napoli non possono fare altro che stare a guardare. La sindrome di Stendhal - MartyPsyko : @LaFionda2020 @Agenzia_Ansa L'omicidio Piera Napoli, il marito non accettava la moglie potesse essere di un altro u… - GuglielmoRodati : @ylefsch Per essere come Napoli e Milano messe insieme e raddoppiate me pare che stamo messi bene. Chi sta Male è M… - PCG_R : @lsknkln Ci sono studi generali sulla figura del femminella (a marcare il non perfetto binarismo è l’uso dell’artic… -