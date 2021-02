LaPrimaVolta di Federer contro Nadal | ricordate come andò a finire?

Ultime Notizie dalla rete : #LaPrimaVolta Federer

Ecco il racconto di come andò l'incontro, col contributo di Riccardo Crivelli, che confronta ie Nadal di allora con i tennisti che sono diventati nel tempo. #è un podcast della ...Ecco il racconto di come andò l'incontro, col contributo di Riccardo Crivelli, che confronta ie Nadal di allora con i tennisti che sono diventati nel tempo. #è un podcast della ...Djokovic: 'Voglio soltanto godermi la mia carriera'. “Ho tantissimo rispetto per la storia di questo sport, quindi ammiro due leggende come Roger e Rafa. Novak Djokovic è il principale favorito per la ...Home; Tennis News; Roger Federer; Roger Federer ha dovuto scegliere con grande accuratezza quali tornei giocare nell’ultima parte della sua carriera. Per la prima volta nelle ul ...