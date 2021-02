Ivana Icardi e Hugo Sierra danno la lieta notizia: presto diventeranno genitori (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ex gieffina ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Ecco tutti i dettagli Ivana Icardi e Hugo Sierra presto genitori Noi in Italia abbiamo conosciuto Ivana Icardi per le incomprensioni che aveva con il fratello Mauro Icardi, famoso calciatore. Prima attraverso i salotti di Barbara D’Urso e poi nella Casa del Grande Fratello, Ivana ha cercato di riallacciare i rapporti con il fratello e la moglie senza riuscirci. Tuttavia, ha fatto poi molto discutere per altri motivi. Fidanzata da tre anni dopo aver partecipato al Grande Fratello spagnolo, Ivana ha preso una cotta per Gianmarco Onestini. Ha lasciato il fidanzato, ma Gianmarco l’ha rifiutata e lei lo ha attaccato pesantemente per ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ex gieffina ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Ecco tutti i dettagliNoi in Italia abbiamo conosciutoper le incomprensioni che aveva con il fratello Mauro, famoso calciatore. Prima attraverso i salotti di Barbara D’Urso e poi nella Casa del Grande Fratello,ha cercato di riallacciare i rapporti con il fratello e la moglie senza riuscirci. Tuttavia, ha fatto poi molto discutere per altri motivi. Fidanzata da tre anni dopo aver partecipato al Grande Fratello spagnolo,ha preso una cotta per Gianmarco Onestini. Ha lasciato il fidanzato, ma Gianmarco l’ha rifiutata e lei lo ha attaccato pesantemente per ...

