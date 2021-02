Huawei sta per sbarcare nei videogiochi? La compagnia sarebbe al lavoro su una console e notebook da gaming

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il gigante tecnologico cineseè un'azienda composta da molte parti, ma l'industria dei giochi è ancora un territorio inesplorato per la. Le cose potrebbero cambiare presto, se dobbiamo basarci sugli ultimi rumor emersi. L'utente Tomato Prince avrebbe rivelato chestarebbe progettando di lanciare una propriasimile a quelle di Sony e Microsoft. Inoltre, l'utente afferma chelancerà anche un laptop daentro quest'anno, segnando così il suo ingresso ufficiale nel campo dei. L'anno scorso è stato lanciato il laptop Honor Hunter V700che tecnicamente è un prodotto "sotto". L'azienda avrebbe dovuto anche lanciare un suoda gioco, ma ciò non è ...

L'utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi. Confronta le offerte di Tim " I ... 90 euro Samsung Galaxy A21s 169,90 euro Samsung Galaxy A51 279,90 euro Huawei P40 Lite 299,90 euro ... Il gigante tecnologico cinese Huawei è un'azienda composta da molte parti, ma l'industria dei giochi è ancora un territorio inesplorato per la compagnia. Le cose potrebbero cambiare presto, se dobbiam ... Huawei ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per l'app di navigazione satellitare Petal Maps: ecco tutte le novità introdotte.