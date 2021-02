Huawei: annunciato il primo partener europeo per OpenHarmony (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quest’oggi Huawei ha annunciato ufficialmente la nuova collaborazione con SECO per il progetto OpenHarmony, sentiamo i commenti delle aziende La partecipazione al FOSDEM’21 è stata un’occasione per Huawei per annunciare la collaborazione con SECO nel progetto OpenHarmony. Durante l’evento è stata sottolineata l’importanza di questa cooperazione al fine di creare e sviluppare un ecosistema aperto, motivazione principale per i device del futuro. Cos’è OpenHarmony OpenHarmony è un progetto molto ambizioso che fa di open source, open governance e condivisione la sua componente di maggiore innovazione. È un nuovo modo di concepire i dispositivi e il loro utilizzo, partendo dal presupposto di oltrepassare i perimetri fisici dell’hardware e rivoluzionare il concetto di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quest’oggihaufficialmente la nuova collaborazione con SECO per il progetto, sentiamo i commenti delle aziende La partecipazione al FOSDEM’21 è stata un’occasione perper annunciare la collaborazione con SECO nel progetto. Durante l’evento è stata sottolineata l’importanza di questa cooperazione al fine di creare e sviluppare un ecosistema aperto, motivazione principale per i device del futuro. Cos’èè un progetto molto ambizioso che fa di open source, open governance e condivisione la sua componente di maggiore innovazione. È un nuovo modo di concepire i dispositivi e il loro utilizzo, partendo dal presupposto di oltrepassare i perimetri fisici dell’hardware e rivoluzionare il concetto di ...

