**Governo: Draghi arrivato alla Camera** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il premier incaricato Mario Draghi è arrivato da pochi minuti alla Camera dei deputati. L'ex numero uno della Bce è partito alla volta di Roma da Città della Pieve attorno alle 9. In mattinata e nel primo pomeriggio ha lavorato dalla sua abitazione capitolina, in zona Parioli, e dall'ufficio in Banca d'Italia.

