Francesca Fialdini positiva al Covid: stop per “Da noi.. a ruota libera”? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesca Fialdini è positiva al Covid. A darne l’annuncio è lei stessa sulla propria pagina Instagram: “Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress.” Dunque nessuno stop previsto per Da noi.. a ruota libera, la trasmissione che conduce ogni domenica su Rai1 dopo Domenica In. Il programma tra l’altro sta riscuotendo un buon riscontro in termini di ascolti (l’ultima puntata andata in onda è stata seguita da 2.536.000 telespettatori pari al 13.5% di share). Complice il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)al. A darne l’annuncio è lei stessa sulla propria pagina Instagram: “Sono risultataal; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. Lagirerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress.” Dunque nessunoprevisto per Da noi.. a, la trasmissione che conduce ogni domenica su Rai1 dopo Domenica In. Il programma tra l’altro sta riscuotendo un buon riscontro in termini di ascolti (l’ultima puntata andata in onda è stata seguita da 2.536.000 telespettatori pari al 13.5% di share). Complice il ...

