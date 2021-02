Francesca Fialdini positiva al Covid: Da noi a ruota libera andrà in onda? La risposta della conduttrice (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il coronavirus continua a colpire il mondo dello spettacolo. E dopo tutti i casi che sono stati annunciati negli ultimi mesi, anche Francesca Fialdini ha dichiarato di essere risultata positiva al virus. La notizia è stata prima resa pubblica da Tvblog, ma subito la conduttrice attraverso il suo profilo Instagram ci ha tenuto a dare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il coronavirus continua a colpire il mondo dello spettacolo. E dopo tutti i casi che sono stati annunciati negli ultimi mesi, ancheha dichiarato di essere risultataal virus. La notizia è stata prima resa pubblica da Tvblog, ma subito laattraverso il suo profilo Instagram ci ha tenuto a dare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

UNDMofficial : New post: Francesca Fialdini positiva al Covid, ecco come sta - PasqualeMarro : Francesca Fialdini brutte notizie per la nota conduttrice - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Francesca #Fialdini positiva al Covid, ma non si ferma “Da noi a ruota libera” - zazoomblog : Francesca Fialdini positiva al covid: la notizia appena arrivata - #Francesca #Fialdini #positiva #covid: - leggoit : Francesca #Fialdini positiva al Covid, ma non si ferma “Da noi a ruota libera” -