Cagliari | Asamoah carica l’ambiente | “Non manca nulla a questa squadra Qui mi sento come a casa”

Momento non facile per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che si trova a lottare per la salvezza dopo una prima parte di stagione quasi da incubo. La carica e la motivazione in più arriva da uno degli ultimi acquisti Kwadwo Asamoah che ai canali ufficiali del club ha voluto dare una prima valutazione dal momento del suo arrivo parlando anche in ottica futura per il campionato. "Sono contento e davvero felice di essere qui a Cagliari. Ringrazio il presidente, il direttore e soprattutto il mister per questa scelta", ha esordito Asamoah.

