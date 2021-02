Anche Rousseau dice sì al Governo Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Governo Draghi, dal Movimento 5 stelle arriva il via libera: su Rousseau vincono i “sì” con il 59,3%. Crimi: “Il voto degli iscritti è vincolante” I militanti dei Cinquestelle danno il via libera al Governo Draghi: su Rousseau i sì hanno vinto col 59,3% dei voti contro il 40,7% dei no. I sì sono stati 44.177;… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021), dal Movimento 5 stelle arriva il via libera: suvincono i “sì” con il 59,3%. Crimi: “Il voto degli iscritti è vincolante” I militanti dei Cinquestelle danno il via libera al: sui sì hanno vinto col 59,3% dei voti contro il 40,7% dei no. I sì sono stati 44.177;… L'articolo Corriere Nazionale.

