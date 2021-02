Aborto: Coalizione Civica Pescara, circolare d'Abruzzo lede diritti donne (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'Aquila - "Siamo di fronte ad un ulteriore attacco ai diritti delle donne: in un periodo in cui sembra che le priorità siano altre, sempre rimane la certezza che ciò che possa essere secondario venga messo da parte. Ad oggi vediamo due episodi che non possiamo non contestare, proprio perché ledono i diritti di noi donne e non solo. Una notizia dell'ultima ora: dopo le Marche, anche il governo dell'Abruzzo si schiera contro il nuovo protocollo del ministero della Salute sull'Aborto farmacologico che ha autorizzato la somministrazione della pillola Ru486 presso i consultori". Lo scrive in una nota Coalizione Civica Pescara. "Il presidente Marco Marsilio, in quota Fratelli d'Italia, ha inviato a tutte le Asl del territorio una ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'Aquila - "Siamo di fronte ad un ulteriore attacco aidelle: in un periodo in cui sembra che le priorità siano altre, sempre rimane la certezza che ciò che possa essere secondario venga messo da parte. Ad oggi vediamo due episodi che non possiamo non contestare, proprio perché ledono idi noie non solo. Una notizia dell'ultima ora: dopo le Marche, anche il governo dell'si schiera contro il nuovo protocollo del ministero della Salute sull'farmacologico che ha autorizzato la somministrazione della pillola Ru486 presso i consultori". Lo scrive in una nota. "Il presidente Marco Marsilio, in quota Fratelli d'Italia, ha inviato a tutte le Asl del territorio una ...

