Vaccini, la seconda dose di AstraZeneca va fatta dopo 12 settimane (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La circolare del ministero della Salute: "Il momento ideale per il richiamo è tra i 78 e gli 84 giorni dopo la prima iniezione, ma ne devono passare minimo 63" Leggi su repubblica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La circolare del ministero della Salute: "Il momento ideale per il richiamo è tra i 78 e gli 84 giornila prima iniezione, ma ne devono passare minimo 63"

Agenzia_Ansa : #Covid, 10.630 positivi e 422 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 3,9% #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : Regioni: 'Il Piano vaccini difficile da realizzare, mancano le dosi' Chiarire sui target. Ipotesi AstraZeneca anch… - RegioneLazio : #Covid19: superate abbondantemente le 203mila prenotazioni per i vaccini per gli over 80. Sono circa 18 mila gli… - in_sanitas : Vaccini AstraZeneca, la seconda dose va fatta non prima di 10 settimane - - GiornaleBio : Aggiornamento Piano vaccini, 6 categorie nella seconda fase. Le priorità a partire da soggetti “estremamente vulner… -