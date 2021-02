Rinvio voto sul Governo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il voto sul Governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati. Se vuoi sapere di più su Vito Crimi guarda il suo profilo su Rousseau L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilsulprevisto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati. Se vuoi sapere di più su Vito Crimi guarda il suo profilo su Rousseau L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle.

