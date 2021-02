Minecraft Dungeons festeggia i dieci milioni di giocatori omaggiando i suoi utenti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In meno di un anno (il titolo è uscito nel maggio del 2020), la versione dungeon crawler di Minecraft raggiunge l'importante traguardo di 10 milioni di giocatori: un risultato importante che Mojang e Double Eleven hanno tutta l'intenzione di festeggiare. In un post su Twitter, infatti, veniamo a sapere non solo dell'achievement (e del curioso record di 6660 ore cumulative di gioco della community) ma anche che arriveranno presto degli omaggi per celebrare degnamente l'avvenimento. "Dato che non possiamo sfornare una torta abbastanza grande, festeggeremo il vostro supporto aggiungendo un animaletto e una cappa gratuiti il 24 febbraio." recita il post. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In meno di un anno (il titolo è uscito nel maggio del 2020), la versione dungeon crawler diraggiunge l'importante traguardo di 10di: un risultato importante che Mojang e Double Eleven hanno tutta l'intenzione dire. In un post su Twitter, infatti, veniamo a sapere non solo dell'achievement (e del curioso record di 6660 ore cumulative di gioco della community) ma anche che arriveranno presto degli omaggi per celebrare degnamente l'avvenimento. "Dato che non possiamo sfornare una torta abbastanza grande, festeggeremo il vostro supporto aggiungendo un animaletto e una cappa gratuiti il 24 febbraio." recita il post. Leggi altro...

