Mattarella telefona a Sofia Goggia: "Un grande piacere, mi serve tanto coraggio" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una telefonata può spazzare via le fatiche di una stagione, può rincuorare in un momento di difficoltà, ma soprattutto può dare la forza per rialzarsi. È il caso di Sofia Goggia che, dopo l'infortunio subito a Garmisch-Parterkirchen, ha ricevuto la chiamata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante il periodo complicato vissuto dal Paese, bloccato in una difficile crisi di governo, la massima carica dello stato ha deciso di contattare la campionessa olimpica, simbolo dello sport azzurro. "Una settimana fa mi ha chiamata – ha raccontato la finanziera orobica nel corso di un incontro online organizzato da 'Casa Italia' nell'ambito dei Mondiali di Cortina -. E vista la situazione del Paese non idilliaca italiana mi ha fatto molto piacere". Particolarmente colpita dal sostegno ricevuto ...

