L'ex M5S Giarrusso a TPI: "Il Grillo di oggi è un clone dell'originale, l'establishment si è impadronito del Movimento" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mario Michele Giarrusso, ex senatore del Movimento 5 Stelle ora nel Gruppo Misto, alla sua seconda legislatura e attivista del Movimento dal 2006 usa parole durissime contro Beppe Grillo e sul voto, per ora bloccato, su Rousseau per interpellare gli iscritti M5S sul Governo Draghi. L'abbiamo intervistato per TPI. Giarrusso, che significato ha questo stop voluto dal M5S al voto sulla piattaforma di Rousseau? "È il momento della frattura, penso ormai definitiva, fra Casaleggio e l'establishment che si è impadronito del vertice del Movimento con l'appoggio di Grillo, che continua a sostenere questo gruppo dirigente preoccupato solo dalle poltrone. Perché solo di poltrone stanno parlando con Draghi in questi ...

