Juventus-Inter 0-0, ecco cosa rischiano Agnelli e Conte (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la partita di ieri non si placano le polemiche a seguito dello scontro tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. La palla passa adesso al giudice sportivo che dovrà analizzare il referto dell'arbitro e del suo quarto uomo su quanto è accaduto. LEGGI ANCHE: Juventus-Inter 0-0, "like" galeotto dell'ex nerazzurro Secondo alcune ricostruzioni apparse sui quotidiani oggi, la discussione tra i due sarebbe continuata anche nel tunnel degli spogliatoi coinvolgendo Paratici, Marotta e Oriali. Bisognerà capire se questa ricostruzione sia veritiera o meno. Juventus-Inter 0-0, quale sarà la punizione per Agnelli e Conte? Antonio Conte, allenatore dell'InterSecondo Sky Sport, in merito a possibili sanzioni, farebbe riferimento ...

