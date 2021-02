Jerome Boateng, trovata morta in casa l’ex fidanzata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Jerome Boateng, notizia choc: trovata morta la fidanzata con cui si era lasciata appena una settimana fa. I due hanno una bambina. Choc in Germania: Kasia Lenhardt, show-girl ed ex fidanzata del calciatore Jerome Boateng, è stata trovata senza vita presso la propria abitazione. A rivelarlo è stata la stessa polizia teutonica di Berlino con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021), notizia choc:la fidanzata con cui si era lasciata appena una settimana fa. I due hanno una bambina. Choc in Germania: Kasia Lenhardt, show-girl ed ex fidanzata del calciatore, è statasenza vita presso la propria abitazione. A rivelarlo è stata la stessa polizia teutonica di Berlino con L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : Il difensore del #BayernMonaco non figura nel registro degli indagati - Adnkronos : ++Trovata morta #modella 25enne, ex di #JeromeBoateng: è giallo++ - infoitsport : Morta a 25 anni la modella Kasia Lenhardt, ex fidanzata del calciatore Jerome Boateng - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: La ex di Jerome #Boateng trovata morta a 25 anni: si erano lasciati da una settimana - Fprime86 : RT @SkySport: Trovata morta l'ex ragazza di Jerome Boateng -